Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? İller arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Corona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların kısıtlandığı açıklanmıştı. Seyahat kısıtlaması gelmesinden sonra vatandaşlar şehirler arası yolların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki seyahat yasağı ne zaman kalkacak, şehirler arası yollar ne zaman açılacak?
Corona virüsten dolayı eğitim ve ulaşım gibi çeşitli alanlarda birçok tedbir alındı. Corona virüsten dolayı 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta araç giriş çıkışları sınırlandırıldı. Seyahat yapacak olan vatandaşların seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Yasağın biteceği tarih merak ediliyor. Peki şehirler arası yollar ne zaman açılacak? İşte detaylar...
SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde corona virüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"30 büyükşehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını, ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız." ifadelerini kullandı.
30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi