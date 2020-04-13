Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? İller arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Corona virüsten dolayı eğitim ve ulaşım gibi çeşitli alanlarda birçok tedbir alındı. Corona virüsten dolayı 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta araç giriş çıkışları sınırlandırıldı. Seyahat yapacak olan vatandaşların seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Yasağın biteceği tarih merak ediliyor. Peki şehirler arası yollar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde corona virüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"30 büyükşehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını, ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız." ifadelerini kullandı.

30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van – Van Büyükşehir Belediyesi