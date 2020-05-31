Şehit Arslan'ın şarkı söylediği görüntüler hüzne boğdu

Şehit Arslan'ın, arkadaşları bu görüntüleri, "Diyarbakır'da şehit olan Atakan Arslan polisimizin Zonguldak'ta görev yaparken çektiğimiz video. Atakan Arslan anısına. Videoları atmaya söz vermiştim atamadan şehit oldu Atakan kardeşim" notuyla paylaştı.

Şehit Arslan'ın görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada izleyenleri hüzne boğdu.