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31.05.2020 - 20:56 | | DHA

Şehit Arslan'ın şarkı söylediği görüntüler hüzne boğdu

Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olup, memleketi Samsun'da toprağa verilen polis memuru Atakan Arslan'ın, önceki görev yeri olan Zonguldak'ta deniz kıyısında gitar eşliğinde şarkı söylediği görüntüler, ortaya çıktı.

Şehit Arslan'ın, arkadaşları bu görüntüleri, "Diyarbakır'da şehit olan Atakan Arslan polisimizin Zonguldak'ta görev yaparken çektiğimiz video. Atakan Arslan anısına. Videoları atmaya söz vermiştim atamadan şehit oldu Atakan kardeşim" notuyla paylaştı.

Şehit Arslanın şarkı söylediği görüntüler hüzne boğdu

Şehit Arslan'ın görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada izleyenleri hüzne boğdu.

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