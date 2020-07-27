Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine hakaretle suçlanan SP'li serbest!

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Kılıçaslan ile 15 Temmuz gazisi Adviye Gül İsmailoğlu, Ayasofya'da çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ebubekir S., fotoğrafı kendi hesabından paylaşarak, hakaret etti. Şikâyet üzerine harekete geçen ekipler, Ebubekir S.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Ebubekir S., serbest bırakıldı.

DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Ebubekir S ile ilgili Saadet Partisi Tokat İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Saadet Partisi yarım asırlık siyasi hayatını 'önce ahlak ve maneviyat' düsturu üzere temellendirmiş ve hep bu doğrultuda siyaset sahnesinde yer almıştır. Siyasi mücadelenin hiçbir döneminde hakareti ve saldırganlığı tasvip etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir. Tokat Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi bir mensubumuzun sosyal medya üzerinden partimizin ilke ve anlayışına asla uymayacak bir şekilde yapmış olduğu paylaşım sebebiyle, tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.