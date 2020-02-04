MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şehit Halil Demir için evinde helallik alındı
ABONE OL
04.02.2020 - 10:56 | | DHA

Şehit Halil Demir için evinde helallik alındı

Suriye İdlib'te şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi helallik alınmak üzere sabah saatlerinde Tuzla'daki baba ocağına getirildi. Okunan duaların ardından şehit Demir'in naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Sakarya'ya götürüldü.

Şehit Halil Demir için evinde helallik alındı

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışlarında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in (31) naaşı sabah saatlerinde Tuzla'daki baba ocağına getirildi. Şehidin babası Süleyman ve ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. Şehidin üniforması askeri yetkililer tarafından ağabeyi Mücahit Demir'e verildi. Şehit Halil Demir'in naaşını taşıyan cenaze aracı bir süre evin önünde durduktan sonra daha sonra Muhammed Ül Emin Camisi'ne doğru hareket etti. Şehidin ailesi de cenaze aracının arkasından yürüdü. Acılı aile gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Halil Demir için evinde helallik alındı

AĞABEYİ TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Şehit Uzman Çavuş Halil Demir için cami önünde dua edildi. Şehidin ağabeyi Mücahit Demir, Türk bayrağına sarılı tabutu defalarca öptü ve tabut başından bir an olsun ayrılmadı. Ağabey Mücahit Demir daha sonra annesi Süheyla Demir'e sarıldı. Şehidin annesi Süheyla Demir görevlilerin yardımıyla bir süre cenaze arabasının arkasından yürüdü.

SAKARYA PAMUKOVA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in naaşı ikindi namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmak üzere Sakarya Pamukova'ya götürüldü.

Şehit Halil Demir için evinde helallik alındı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
Heyelan yaşanan arazide derin yarıklar oluştuSamsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde geçen ay meydana gelen heyelanın ardından, AFAD ekiplerince riskli olduğu tespit edilen 2 katlı bina tahliye edildi. Heyelan nedeniyle mahallede bazı binaların yakınından geçen stabilize yol ve toprak arazilerde derin yarıklar oluşurken, Samsun Valisi Osman Kaymak, 30 dönümlük arazide oluşan çatlak ve yarıklarla ilgili hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli çalışmalara başlanacağını belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nin başhekimliğini ziyaret etti

Bakan Koca, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nin başhekimliğini ziyaret etti

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

Sıradaki Haber