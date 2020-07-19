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19.07.2020 - 15:43 | | DHA

Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırı şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin naaşı, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta dün meydana gelen olayda narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu bir polis memuru kolundan yaralanırken göğsünden vurulan Erkan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

SALDIRIDA YARALANAN POLİS MEMURU DA NAMAZA KATILDI

28 yaşındaki Erkan Gökteke'nin cenaze namazı öğlen namazının ardından Fatih Camii'nde kılındı. İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından kıldırılan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aynı saldırıda sağ kolundan yaralanan polis memuru Yusuf Nacar, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

 

Kılınan cenaze namazının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve polisler tabutu omuzlayarak cenaze aracına götürdü. Şehit Erkan Gökteke Edirnekapı Mezarlığı içinde bulunan Polis Şehitliğine defnedildi. Şehit Erhan Gökteke'nin cenazesi dualar eşliğinde defnedilirken, özel harekat polisleri tarafından 3 el saygı atışı yapıldı. Cenaze töreninin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şehit ailesine Bayrak ve Kuran-ı Kerim verdi.

Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı

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