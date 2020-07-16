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16.07.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Şehitler için dua

İstanbul’da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

Şehitler için dua

Kahramanlık destanının dördüncü yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün yanıbaşındaki 15 Temmuz Şehitler Makamı da ziyaretçi akınına uğradı. Direnişin simgesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev bir Türk bayrağı asılırken, Maslak’taki gökdelenler Türk bayraklarıyla ve Atatürk posterleriyle donandı. Kentteki ilk tören 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda gerçekleşti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sabahın erken saatlerinde anıtı ziyaret ederek, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’nın okuduğu Kuran-ı Kerim’i dinledi ve yapılan duaya eşlik etti. Yerlikaya daha sonra Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği gerçekleştirilen anma programına katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in de katıldığı programda, şehitler dualarla anıldı, mezarlarına karanfiller bırakıldı. Şehit olan yakınlarının kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okuyan bazı aileler, gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı şehit yakınları da mezarları sulayıp çiçek koydu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen anma töreninde de 15 Temmuz Şehitler Panosu’nun önüne karanfiller bırakıldı. Gece de İstanbul camilerinden selalar yükseldi. 

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde protestoABD'deki Türk toplumu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, dördüncü yıl dönümünde, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
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