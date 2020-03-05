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05.03.2020 - 14:45 | | DHA

Şehre girmesine izin verilmedi! Böyle alıp götürüldü

Kayseri'de, umreden dönen ve öksürük ile solunum sıkıntısı şikayetleri bulunan N.Y. adlı kadın, koronavirüs şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Şehre girmesine izin verilmedi! Böyle alıp götürüldü

Kayseri Erkilet Havalimanı'nda, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, umreden dönen 250 kişi kontrolden geçirildi.

Kontrol sırasında, 5 yolcuda yüksek ateş, N.Y. (60) adlı kadında ise öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edildi. Bunun üzerine havaalimanına 2 ambulans ile özel kıyafetli 6 sağlık çalışanı sevk edildi.

Dış Hatlar'a gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilen 6 kişiden 5'inin kente girişine izin verilirken, N.Y. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. N.Y., koronavirüs şüphesiyle, tedbir amaçlı izolasyonlu odada gözlem altına alındı.

Öte yandan, havalimanı çalışanları ile taksi sürücülerinin maske taktığı görüldü.

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