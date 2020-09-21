MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Selefi derneklerinin silahlandığı iddiasına açıklama
ABONE OL
21.09.2020 - 14:29 | | AA

Selefi derneklerinin silahlandığı iddiasına açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "selefi" derneklerinin silahlandığı iddialarına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirterek, "Paylaşılan ilk demeçten sonra derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Selefi derneklerinin silahlandığı iddiasına açıklama

Bakan Yardımcısı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selefi derneklerinin silahlandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Ersoy, İçişleri Bakanlığı tarafından bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok derneğin kapatıldığını, birçoğuna da para cezası uygulandığını belirtti.

İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığınca konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiğinin altını çizen Ersoy şunları kaydetti:

"Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir."

Tilkiyi film sahnesinden esinlenerek kurduğu kafesle yakaladıAntalya'nın Muratpaşa ilçesinde emekli polis memuru, hobi amaçlı kurduğu kümesindeki bir horozunu yiyen tilkiyi, "Battal Gazi" filminden esinlenerek yaptığı kafesli tuzakla yakaladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çamlıca Tepesi'ndeki bu görüntü tarih oluyor! Resmen başladı

Çamlıca Tepesi'ndeki bu görüntü tarih oluyor! Resmen başladı

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

Polisin zor anları! Alkollü sürücü hakim çıkınca...

Polisin zor anları! Alkollü sürücü hakim çıkınca...

Sıradaki Haber