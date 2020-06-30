30.06.2020 - 20:44 |
Seminer kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Seminer kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
Seminer kelimesinin Latince kökeninin anlamı nedir?
Dalgıçlar salyangoz için dalıyorDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, dalgıçların denize dalarak topladığı salyangozlar tesislerde işlenerek Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Akçakoca'da denizden yılda 500-600 ton salyangoz çıkarıldığını söyledi.