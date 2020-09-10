Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı... 9. son bölüm izle

Sen Çal Kapımı 9. bölüm dün akşam ekrana geldi. Son bölümün ardından 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde birbirlerine deli gibi aşık olan Serkan ve Eda yol ayrımına giriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda’nın gönlünü almak ister ama Eda’yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda’nın beklentisi çok daha basittir.

Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.

SON BÖLÜM İZLE