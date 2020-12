Sen de iz bırak

‘Sadece derse girerek mühendis olunmaz’ mottosundan yola çıkan öğrenciler, ‘Sen de İz Bırak’ diyerek herkesi şiddete karşı birlik olmaya davet etti.

Türkiye’de ve dünyada gereken farkındalığı yaratmak için ‘Women In Engineering’ olarak öğrencilerin sesinin daha çok çıkması gerektiğini dile getiren IEEE YTU Öğrenci Kulübü üyeleri, çalışmayı şöyle anlattılar; “Geleceğin bizim ellerimizde olduğu bilinciyle bu konuya güçlü bir şekilde dur demek için bir web sitesi tasarlamayı ve bunun tüm Türkiye’de yayılmasını planladık. Bu projede şiddete uğrayan her bir kadının hayatına ‘güzel bir iz’ bırakmak için siteye girmeniz ve ekrandaki bir boşluğa dokunmanız yeterli, bunun sonucunda sitemizin adınıza özel verdiği kartı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da projenin yayılmasına ve ‘iz’lerin çoğalmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bu amaçla çıktığımız yolda haftalar süren çalışma sonucu şu an elde edilen farkındalığı görmek ve insanların hayatlarına dokunduğumuza dair düşünceleri okumak bizleri çok mutlu ediyor.” Şu ana kadar 260 binin üzerinde ‘iz’ bırakıldığını anlatan öğrenciler, “Asıl hedefimiz şiddet gören insanlara sanal olarak uzattığımız ellerin ötesinde gerçek eller uzatmak. Bunun için maddi destek sağlayabilecek kurumlarla görüşmelerimiz sürüyor, bulmadan da projeyi sonlandırmak istemiyoruz.” diye konuştular.