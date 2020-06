Sen karar ver İstanbul

İstanbul’da, normalleşme ile birlikte ulaşımda da özellikle zirve saatlerde yoğunluk oluşmaya başladı. İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu’nu başında bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul’da yeni dönem için hem bisiklet yolu, hem de toplu ulaşım araçlarına özel tercihli yol seçenekleri için düzenledikleri anket formu ve yol haritasını Milliyet’e anlattı:



“Söz konusu ankete şu anada kadar 47 bin kişi katıldı. Bu rakamın 150 bine ulaşması en büyük temennimiz. Anket sonuçlarına göre olası bisiklet güzergahları ve tercihli yol uygulamalarının nerelerde olacağını ele alacağız. İstanbul’un tüm yolları için bisiklet ve tercihli yol uygulaması mümkün değil, trafiğin kilitlendiği beş kilometrelik mesafeler için tercihli yol uygulamalarının hayata geçmesi gerekiyor.”



Ulaşıma entegre bisiklet

“Bisikletle yolculuktan kastımız toplu ulaşıma da entegre edilmiş bir sistem. Yani sadece pedallayarak yolculuk yapılması değil, katlanabilir bisikletiyle toplu ulaşıma da binilmesi seçenekleri üzerinde de çalışıyoruz. Ulaşımın yüzde 30’u, beş kilometrelik mesafede gerçekleşiyor. Beş kilometrelik mesafe için bisiklet yolları ve bisiklet kullanımı teşvik edilebilir. Şu an toplu ulaşımı cazip duruma nasıl getirilebilir ve alternatif ulaşım araçlarının neler olacağına odaklandık. Bisiklet, İstanbul’da iyi bir ulaşım aracı olabilir. İstanbul’un her yolu, aynı yoğunlukta değil. Zirve saatlerde ana arterlerde tıkanıklıklar yaşanıyor. Zirve saatte kent genelinde doluluk oranı yüzde 60 olarak gözükürken, aslında en işlek ana arterlerdeki doluluk yüzde 90’lar seviyesinde gerçekleşiyor. Türkiye ve dünyanın en büyük katılımlı trafik anketi sayesinde nerelerde çizgili ayrı güzergahların olması gerektiğini akıllı sinyalizasyonların hangi bölgelerde kullanıma girebileceği gibi verileri değerlendireceğiz. İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın “https://forms.gle/yy3k7anysHt7ngtz7” adresinden anketimize katılmasını bekliyoruz.”



‘Olmazsa olmaz’lar



“Ankete şu ana kadar katılan vatandaşların birçoğu sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımını toplum ulaşımda olmazsa olmaz olarak görüyorlar. Toplu ulaşımda bu kriter olmadığı takdirde, tercih etmeyeceğini dile getirenlerin sayısı da azımsanmayacak oranda. Kovid-19 nedeniyle toplu ulaşımdan kaçanların yüzde 8’i özel araçlarına döndü. 2 Haziran itibarıyla toplu taşımadaki yolculuk rakamı 2.5 milyon. Yani normalin beşte biri oranında. Bir saatte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki bir yönde normalde 100 bin araç geçerken bu sayı şu an için 60, 70 bin civarında. Ancak rakam önümüzdeki günlerde eski seviyesinin de üzerine çıkabilir.”