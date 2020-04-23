Senkronize nedir? Senkronize etmek ve senkronize olamamak ne anlama gelir?
Senkronize kelimesi Türkçe'de yer alan ve çok sık kullanılan sözcüklerden biri olarak öne çıkıyor. Her ne kadar gündelik yaşamda ya da yazılı olarak değerlendirilirse dahi, tam olarak anlamını öğrenmek isteyen kişiler de bulunmaktadır. Peki, senkronize nedir? Senkronize etmek ve senkronize olamamak ne anlama gelir? İşte detaylar.
Senkronize kelimesi eski Yunancadan günümüze gelen, Fransızca ve İngilizce ile gelişim göstererek Türkçeye yerleşmiş sözcüklerden biridir. Türkçe anlamı ise ‘eş zamanlı olma, aynı anda olma’ gibi ifadeler ile tabir edilmektedir.
Senkronize Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
Senkronize kelimesinin sözlük anlamı ‘aynı anda olma’ ya da eş zamanlı olmayan’ biçiminde ele alınmaktadır. Aynı zamanda bilgisayar üzerinden de bir anlama sahiptir. Bu anlam ise ‘Periyodik olarak değişim gösteren 2 sinyal arasındaki frekans ya da faz bakımından uyum’ şeklinde yorumlanmaktadır.
Bu bağlamda senkronize etmek herhangi farklı durum ya da olayları eş zamanlı hale getirmek olarak nitelenebilir. Zıttı şeklinde ise senkronize olamamak bir nesne ya da kişilerin uyumlu şekilde eş zamanlı hale gelmemesi olarak dile getirilmektedir.