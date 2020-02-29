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29.02.2020 - 18:55 |

Şentop paylaştı! Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler

Türkiye İdlib'de meydana gelen hain saldırısı sonrası şehitlerine son görevini yerine getiriyor. Şehitlerin cenazeleri memleketlerinde törenle uğurlanıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit Nihat Kara'nın cenaze törenine katıldı. Şentop, şehit Kara'nın ağabeyinin yürek yakan sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Şentop paylaştı! Şehit ağabeyinden yürek yakan sözler

Şehit Nihat Kara'nın ağabeyinin cenaze töreninde konuştuğu videoyu paylaşan Şentop, "Şehidimiz Nihat Kara’nın ağabeyi Suat Kara’nın cenaze namazı öncesi konuşmasındaki şuur ve metanet bu toprakları bize vatan kılan idraki tam olarak ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.

Şehit ağabeyi Suat Kara ise videoda şu ifadelere yer verdi:

Yeter ki vatan millet sağ olsun. Ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin başka bir derdimiz yok bizim. Kıymetli kardeşlerim Allah hepinizden razı olsun. Biz bugünü düğün günü ilan ettik kendimize. Bugün bizim düğün günümüz benim kardeşim Kandil gecesi şehit edildi. Bir cuma gecesiydi... Bunar çok büyük nimetlerdir her baba yiğide nasip olacak şeyler değildir. Allah onlara cenneti müjdelemiş. Biz kardeşimize doyamadık, gül gibiydi. Kardeşim Resulayn'da yaralandı, tekrar gitti. Benim silah arkadaşlarım orada dedi. Bizi yalnız bırakmadınız, Allah sizden razı olsun.

    Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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