Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz evleniyor mu? Cem Yılmaz evlilik teklifi mi etti?

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz evleniyor mu? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift ile ilgili magazin gündemine bomba gibi bir iddia düştü. İkilinin evleneceği öne sürüldü. Peki Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz evleniyor mu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle 45 gündür evde olan çift, birbirlerini daha iyi tanıyarak evlilik provası yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" programının haberine göre; Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın önünde diz çöküp evlenme teklifi etti.

Serenay Sarıkaya'nın, usta komedyenin evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdiği ileri sürüldü.

Üç aydır birlikte olan çiftin, karantina sonrası dillere destan bir düğün yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi.[2] Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babası ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimi yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir sürede tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi.[8][9] 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.

CEM YILMAZ KİMDİR?

23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Gürün, Sivaslıdır. İlköğrenimini Mehmet Âkif İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kâzım Karabekir Ortaokulu'nu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünü bitirdi.

Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezi’nde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı.

1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması’nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.

Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand up gösterisi gerçekleştirdi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.

Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve üç filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hâli de okurların yoğun ilgisini çekti.

“Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”, “4. Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” ve “Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” gibi ödüllerin de dahil olduğu çeşitli ödüllere layık görüldü.

2014'te StandartCY adlı gösterisiyle sonbaharda Amerika turnesine çıkmıştır. Yer aldığı film Deli Aşk, 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girmiştir.