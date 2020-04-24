Serra İsminin Anlamı Nedir? Serra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Serra ismi en popüler kız bebek isimlerinden biridir. Serra isminin birden fazla anlamı bulunur. Serra kelimesinin kökeni Arapçadır. Serra ismi TDK'da yer almamaktadır.

Serra Ne Demek?

Serra bolluk demektir. Bir diğer anlamı ise ferahlık ve rahatlık, saadet demektir.

Serra İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Serra ismi Kur'an'da geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Al-i imran suresinin 3/134 ayetinde ve Araf suresinin 7/95 ayetinde Serra kelimesi geçmektedir.

Serra İsminin Özellikleri

Hayal dünyası geniş kişilerdir. Hayal kurmayı ve hayallerini gerçekleştirmeyi severler. Başına gelen bir sıkıntıyı def etmek için yoğun bir çaba gösterirler. Aynı zamanda çalışkan kişilerdir. Umursamaz olduklarından dolayı 3. kişilerin ne dediklerine çok takılmazlar. Hayat dolu kişiler ve atılgan kimselerdir. Enerjik oluşları ile etraflarına pozitif enerji saçarlar. Ne kadar enerjik olsalar da aynı zamanda sert bir mizaçları vardır. Kolayca sinirlenme özellikleri bulunur. Öfkelerini ve sevinçlerini oldukça fazla yoğun yaşarlar. Duygusal bir kişiliğe sahiptirler. Dert dinlemeyi severler. Dostları tarafından fazlaca sevilirler.