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24.04.2020 - 18:00 |

Serra İsminin Anlamı Nedir? Serra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Yeni doğacak olan çocuklarına isim verme telaşı yaşayan anne ve babalar çok derin bir araştırma yapmaktadırlar. Özellikle kız bebek üzerinde araştırma yapan ebeveynler nadir bilinen isimler ile karşılaşmaktadırlar. Günümüzde oldukça güzel kız bebek isimleri bulunuyor. Serra ismi de o kız bebek isimlerinden biridir. Peki, Serra isminin anlamı nedir? Serra ne demek, ne anlamına gelir? İşte Serra ismine dair her şey.

Serra İsminin Anlamı Nedir? Serra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Serra ismi en popüler kız bebek isimlerinden biridir. Serra isminin birden fazla anlamı bulunur. Serra kelimesinin kökeni Arapçadır. Serra ismi TDK'da yer almamaktadır.

Serra Ne Demek?
Serra bolluk demektir. Bir diğer anlamı ise ferahlık ve rahatlık, saadet demektir.

Serra İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?
Serra ismi Kur'an'da geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Al-i imran suresinin 3/134 ayetinde ve Araf suresinin 7/95 ayetinde Serra kelimesi geçmektedir.

Serra İsminin Özellikleri
Hayal dünyası geniş kişilerdir. Hayal kurmayı ve hayallerini gerçekleştirmeyi severler. Başına gelen bir sıkıntıyı def etmek için yoğun bir çaba gösterirler. Aynı zamanda çalışkan kişilerdir. Umursamaz olduklarından dolayı 3. kişilerin ne dediklerine çok takılmazlar. Hayat dolu kişiler ve atılgan kimselerdir. Enerjik oluşları ile etraflarına pozitif enerji saçarlar. Ne kadar enerjik olsalar da aynı zamanda sert bir mizaçları vardır. Kolayca sinirlenme özellikleri bulunur. Öfkelerini ve sevinçlerini oldukça fazla yoğun yaşarlar. Duygusal bir kişiliğe sahiptirler. Dert dinlemeyi severler. Dostları tarafından fazlaca sevilirler.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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