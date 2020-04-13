Sev seni seveni, hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni dendikten sonra hangisi gelir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:



Sev seni seveni, hak ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni dendikten sonra hangisi gelir?



Mısır'a Sultan ise



















