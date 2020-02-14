Sevgililer Günü mesajları 2020 - 14 Şubat Sevgililer Günü Whatsapp/Facebook mesajları

Sevgililer Günü mesajları ile 14 Şubat Sevgililer Gününü romantik bir hale getirebilirsiniz. Hayatınızda çok özel anlamlar ifade eden hayat arkadaşınız, Sevgiliniz veya kalbinizi farklı duyguları tatmasına sebep olan kişiyi bu özel günde gönderebileceğiniz kısa/uzun/resimli mesaj seçenekleri ile mutlu edebilirsiniz. Sevgililer Günü'nün tarihçesi Antik Çağ'a kadar uzanmak ile birlikte Roma Kataloik Kilisesi inancına dayanmaktadır. Aziz Valentine adında bir din adamına atfedilen bugün zaman içerisinde farklı bir konsept almış ve günümüzdeki anlamına kavuşmuştur. İşte 2020 Sevgililer Günü için en güzel/uzun kısa ve resimli Sevgililer Günü mesajı seçenekleri...

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2020

*Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım . Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

*Seni sonsuza dek bekleyebilirim ama sonsuzlugun sonunda sen oldugun sürece..

*Yaşamak istiyorsan bir umudun olmalı, kalbin varsa bir sevgin olmalı, sevdiğin varsa yalnız senin olmalı, sana verilen en büyük ceza mutluluk olmalı…

*Tik tik! Kimse varmı? Ben dili baldan tatlı, yüzü güneşe benzeyen, bakıldığı zaman sevgiyi andıran, gülüşüyle cana can katan birisine bakmıştım oralardamı acaba?

*Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyormu diye, baksan kaçacak, sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni SEVMEK…

*Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

*Hayat bir sudur, önünde durulmaz. Mavi bir renktir arkası görülmez. Arkadaşlık bir sırdır anahtarı verilmez. Sevgim sana ebedi asla kalpten silinmez…

*Bu mesajı silersen benden hoşlanıyorsun, silmezsen beni istiyorsun, cevap verirsen beni seviyorsun, vermezsen bensiz yapamıyorsun. Hadi bakalım ne yapacaksın?

*Benim için seni görmek suya benzer,seni yaşamak ise nefes almaya. Susuz üzgün yaşarım ama nefes almadan ASLA…

*Seni yıldızlar kadar çok seviyorum. Onlar kadar parlak ve onlar kadar yakınsın bana. Tek fark var onlar bin tane sen BİR tane…

*Güzellik sözde ise sözün en güzeli sende sende, güzellik yüzde ise yüzün en güzeli sende, ama bana göre güzellik kalpte. Kimseye söyleme ama kalbin en güzelide sende

*Dünyada birçok insan var kimi şu anda gülüyor kimi şu anda ağlıyor. Dünyanın bütün güzelliklerini hak eden biri varki oda şu anda mesajımı okuyor.

*Deniz kenarındaki çakıl taşlarını birer birer topla. Sonra yine birer birer atarsın. Bazılarını atmaya kıyamazsın işte sen o kıyamadıklarımdasın.

*Hayatın sebebi sevgi ise, sevgi paylaşmak ise, paylaşmak dostluk ise, dostluk hatırlamak ise unutulmadın. SENİ SEVİYORUM…

*Yürekler karşılıklı bekleyiş içindeyse sevgin duyulur elbette. Özlemek ne renk sence ?. Sen rengi düşünürken ben seni özlediğimi söyledim bile…

*Sana gülüm diyorum gülü sevdiğim için. Güle benzetmiyorum çabuk solduğu için.

*Sana her şeyimi veririm diyemem çünkü her şeyim sensin

*Güneşin bile buz tuttuğu bir yerde yanan bir öpşey görürsen bil ki o senin için yanan kalbimdir

*Bakışlar vardır insanı ömür boyu ağlatan Yollar vardır aşılması güç olan Kalpler vardır acılarla parçalanan Ve insanlar vardır ki hiç unutulmayan Sanma seni sevipte bırakanlardan Benim sevgim mezara kadar olandan…

*Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağınaufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

*Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

*Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

*Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

*Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

*Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

*Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bazı insanların sesinde mutluluk gizli. İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

En imkânsız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.

Uyurken seni izlemek vardı şimdi. Kokunda sarhoş olmak. Seni uyandırmak için can atmak ama kıyamamak. aşkım sevgililer günün kutlu olsun.

Hayat arkadaşım, can yoldaşım, gönüldaşım seni çok ama çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyormu diye, baksan kaçacak, sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni sevmek. Sevgililer günümüz kutlu olsun Bitanem.

Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var.

Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. aşkım iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

Senin gülüşün bana cennetten atılan ekmek kırıntısı gibiydi, ben ise bir serçe, karın tokluğuna sevdim seni… Sevgililer günün kutlu olsun canım aşkım.

Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sevgilim, çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin. Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!