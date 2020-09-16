MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sevgilisini ayrıldığı için 9. kattaki balkondan sarkıtmış
ABONE OL
16.09.2020 - 14:47 | | İHA

Sevgilisini ayrıldığı için 9. kattaki balkondan sarkıtmış

Adana’da sevgilisini 9. kattaki evinin balkonundan sarkıtan zanlı adliyeye sevk edilirken genç kadının ifadesinde zanlıdan ayrıldığı için bunu yaptığını söylediği öğrenildi.

Sevgilisini 9. kattan sarkıttı! O anlar güvenlik kamerasında
Sevgilisini 9. kattan sarkıttı! O anlar güvenlik kamerasında
Sevgilisini 9. kattan sarkıttı! O anlar güvenlik kamerasında
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katında yaşandı. İddiaya göre, apartmanda yaşayanlar üst katlardan gelen çığlık sesleri üzerine kata baktıklarında bir kadının balkondan sarkıtıldığını görünce polise ihbarda bulundu.

Adrese gelen polis ekipleri, 9'uncu kattaki dairenin ziline bastı. Polisin uyarılarına rağmen şüphelinin kapıyı açmaması ve kadını alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.

Evdeki Z.Z.Y. (29) adlı şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken S.T. (25) isimli kadın kurtarıldı. Genç kadının ifadesinde bir süre önce zanlıdan ayrıldığını ancak şahsın ayrılmak istemediğini bu nedenle eve gelip kendisini darp edip balkondan sarkıttığını öne sürdüğü öğrenildi.

Zanlı ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sevgilisini 9. kattan sarkıttı! Korkunç görüntüler ortaya çıktı
Sakarya’da tezgah açma kavgasında yumruklar havada uçuştuSakarya’nın Akyazı ilçesinde kapalı Pazar yerinde esnaflar arasında tezgah açma meselesi yüzünden kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya ne korona ne de esnaflar engel olamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında son durum nedir?

Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında son durum nedir?

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Milyonlarca kişiye devletten bedava elektrik

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Halil Sezai ile mahalleli arasında kavga çıktı!

Korona teşhisi kondu! 3 gün sonra gelen telefonla hayatları altüst oldu

Korona teşhisi kondu! 3 gün sonra gelen telefonla hayatları altüst oldu

Sıradaki Haber