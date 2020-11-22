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22.11.2020 - 15:17 | | DHA

Sevgilisini rahatsız eden kişiyi ayaklarından vurdu!

Kahramanmaraş’ta Osman D. (44), sevgilisini rahatsız ettiği iddiasıyla Sıddık Ş.'yi (40) tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı.

Sevgilisini rahatsız eden kişiyi ayaklarından vurdu!

Olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman D., sokakta karşılaştığı Sıddık Ş.'ye sevgilisini rahatsız etmemesini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Osman D. yanındaki tabancayla Sıddık Ş.'nin ayaklarına ateş edip kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sıddık Ş., ambulansla hastaneye götürüldü. Osman D. ise kısa sürede olayda kullandığı tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin, Sıddık Ş.'nin sevgilisini rahatsız ettiği, bundan dolayı ayaklarına ateş ettiğini söylediği öğrenildi.



Tuzla'da kedi kesip poşete koyan kadın hastaneye götürüldü!İstanbul Tuzla’da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın, hayvan severlerin ihbarı ile yakalandı. Yakalanan kadının ilk ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi. "5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet" konusundan 6 suç kaydı bulunan ve "Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kadın savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi.
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