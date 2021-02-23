MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı!
ABONE OL
23.02.2021 - 14:43 | | DHA

Sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı!

Ankara’da, sevgilisi Birgül Y.'yi (43) ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Hasan D. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Hasan D.'nin 12 yıllık, Birgül Y.'nin ise 27 yıllık evli olduğu öğrenildi.

Sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı!

Keçiören ilçesinde Atapark Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda evli ve 5 çocuk babası Hasan D., ilişki yaşadığı kendisi gibi evli olan 3 çocuk annesi Birgül Y.'yi, iddiaya göre kendisinden ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Doktor eşi tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt'un son görüntüsü ortaya çıktı!

Olaydan sonra kaçan ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Hasan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hasan D.'nin 12 yıllık, Birgül Y.'nin ise 27 yıllık evli olduğu öğrenildi.

 

 

Şiddet gören hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affettiÇorum'da bir hasta yakınının sözlü şiddetine maruz kalan hemşire Neşe Aygün, arabuluculuk aracılığıyla uzlaştığı zanlıyı 100 erkek, 100 kadın hastaya pijama alması karşılığında affetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İBB itfaiye eri alımı sonuçları 2021! İBB itfaiye alımı sonuçları belli oldu!

İBB itfaiye eri alımı sonuçları 2021! İBB itfaiye alımı sonuçları belli oldu!

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Aksaray, vaka artışında kırmızı listeye geçti! Kentte denetimler arttı

Aksaray, vaka artışında kırmızı listeye geçti! Kentte denetimler arttı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet