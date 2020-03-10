Şevket Kazan kimdir, nereli? Şevket Kazan neden öldü?

Saadet Partisi eski bakanları arasında yer alan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1933 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Şevket Kazan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1971 yılında tamamladı. Lisans eğitiminin bittiği yıllarda Necmettin Erbakan tarafından kurulan Milli Nizam partisine katıldı ve siyaset hayatına adım attı. Peki Şevket Kazan kimdir, neden öldü?

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı oldu. 1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olduysa da iki seçimi de kaybetti.

12 Eylül Darbesi'nden sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet bakanı oldu.

Şevket Kazan, 9 Mart 2020 tarihinde Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetmiştir.

ŞEVKET KAZAN NEDEN ÖLDÜ?

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Kazan'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kazan için bugün ikindi namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Kazan'ın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.