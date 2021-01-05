Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ve ALO 199 Seyahat izin belgesi alma

Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası yolculuk yapanların da seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır? E-devlet sistemi ile seyahat izni almak mümkün mü? İşte merak edilen detaylar...

E DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA

Seyahat izin belgesi almak için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Belgeyi ALO 199 iletişim hattı üzerinden de talep edebilirsiniz. T.C. Kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra seyahat izin belgesi alma ekranından başvuru linkine tıklamanız gerekiyor. Daha sonra da çıkan ekranda başvuru türünü seçmelisiniz. Sonuçlar SMS ile bildiriliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALO 199 İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA

ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezini aradıkları takdirde; buradaki çağrı personelimiz vatandaşların talebini alır ve Vefa İletişim Programı üzerinden bir seyahat izin belgesi tanzim edilir.

Tanzim edilen belge, İl / İlçe Seyahat Kurulları ile Valilik veya Kaymakamlığın Seyahat İzin Kurulunun önüne düşer.

E DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA

Vatandaşlarımız e-Devlet yoluyla da seyahat izin belgesi taleplerini turkiye.gov.tr üzerindeki, İçişleri Bakanlığı Hizmetleri kısmından iletebilirler.

Vatandaşlarımızın seyahat izin belgelerine yanıtlar SMS ile gönderilir. Gelen SMS onayı ile seyahat etme imkânı sağlanır.