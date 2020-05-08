Seyahat yasağı kalkan iller, hangi illerde yasak var? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak, izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? sorusunun cevabı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi.Genelgede yasağın devam ettiği iller ve süresi yer aldı. Peki seyahat yasağı hangi illerde var ve ne zaman bitecek? Şehirler arası seyahat yasağı izni nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde şu bilgileri verdi:

"Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

BAKANLIK GENELGE GÖNDERDİ! SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Bakanlık, daha önceki gönderilen genelgelerle çizilen çerçevede ilgili Valilerce, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması gerektiğini belirtti.

Buna göre;

1) Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacak.

2) Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

3) Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik ilgi (a), (b) Genelgelerimiz ile belirlenen usul, esas ve istisnalar bu Genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacak.

Söz konusun tedbirlere ilişkin Valiler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması istendi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresi ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form doldurulma işlemi yapılıyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ