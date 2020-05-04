04.05.2020 - 20:15 |
Seyahat yasağı kalkan iller hangisi? Seyahat yasağı kalkan 7 il hangisi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine toplantısı sonrası halka açıklamalarda bulundu. 7 ilde seyahat yasağı kaldırıldı. Peki bu iller hangisi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ilde seyahat kısıtlamasının sona erdiğini belirtti. Peki bu iller hangisi?
SEYAHAT YASAĞI KALKAN İLLER HANGİSİ? SEYAHAT YASAĞI KALKAN İLLER HANGİSİ?
Antalya, Aydın, mersin, Muğla, Erzurum, Malatya, Hatay
Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona sonrası Türkiye'nin mayıs ayı normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına müjdeyi verdi. Normalleşme planına göre 11 Mayıs tarihinde berber, kuaför, güzellik salonu ve AVM'ler açılacak. Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği sınav tarihi de belli oldu. YKS 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacak.