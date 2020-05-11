Seyahat yasağı kalktı mı, Hangi illerde kalktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Seyahat yasağı (giriş çıkış yasağı) sona eren 9 il belli oldu!

Corona virüs tedbirleri kapsamında son dakika kararları açıklanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son olarak bugün bir dizi kararlar daha açıklandı ve 9 büyükşehrimize giriş çıkış yasağı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İşte hem bu kararın ayrıntıları...



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 9 ilimiz için bitiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Mardin , Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Ordu ve Denizli'dir.



Geçtiğimiz hafta da Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için seyahat yasağı kalkmıştı.



