11.05.2020 - 19:31 |
Seyahat yasağı kalktı mı, Hangi illerde kalktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Seyahat yasağı (giriş çıkış yasağı) sona eren 9 il belli oldu!
Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren corona virüs tedbirleri sonrası normalleşmeye yönelik bugün bir yeni adım daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kararlar sonrası vatandaşlar arayışlara başladı. Peki hangi illere giriş çıkış (seyahat) yasağı kalktı?
Corona virüs tedbirleri kapsamında son dakika kararları açıklanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son olarak bugün bir dizi kararlar daha açıklandı ve 9 büyükşehrimize giriş çıkış yasağı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. İşte hem bu kararın ayrıntıları...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!
Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 9 ilimiz için bitiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Mardin , Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Ordu ve Denizli'dir.
Geçtiğimiz hafta da Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için seyahat yasağı kalkmıştı.
4 günlük yeni yasak getirildi, 9 ilde kısıtlama kaldırıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır. Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir." şeklinde konuştu