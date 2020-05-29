Seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Seyahat yasağı ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gündeme ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seyahat kıstılamasının biteceği zaman ile ilgili bir tarih verdi. Peki Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yaptı;

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.