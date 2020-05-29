29.05.2020 - 09:18 |
Seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs kapsamında alınan yeni kararları paylaştı. Erdoğan konuşmasında seyahat yasağı ile ilgili detaylara da değindi. Peki seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?
Seyahat yasağı ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gündeme ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seyahat kıstılamasının biteceği zaman ile ilgili bir tarih verdi. Peki Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...
SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yaptı;
"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.
İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.