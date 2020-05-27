Seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat yasağı ne zaman biter?

Seyahat yasağıyla igili meraklı arayış sürüyor. Corona virüs salgınından bu yana devam eden kısıtlamalar öncelikle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsadı. Ardından corona virüs salgınında olumlu gelişmeler yaşanınca bu kısıtlama 15 ilde seyahat yasağına düşürüldü. Son dakkia haberlere göre ise Peki seyahat yasağı ne zaman biter? Seyahat yasağı kalktı mı? İşte seyahat yasağıyla ilgili son dakika haberleri...

SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI? SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTER?

İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında olduğu 15 ile giriş-çıkış yasağının kaldırılması planlanıyor. Veriler ve Bilim Kurulu’ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran’da kaldırılması planlanıyor.

SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacak. Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacak.

Söz konusu tedbirlere ilişkin valiler tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’ inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.