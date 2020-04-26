Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yurt içi ve yurt dışı uçuş yasağı ne zaman kalkacak? Corona virüs nedeniyle seyahat edemeyen binlerce kişi bu sorulara cevap arıyor. İşte Seyahat yasağı ile ilgili sın gelişmeler...

ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Hürriyet’e konuşan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.

Bakan Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelede her şeyin olumlu geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibarıyle iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘Buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz”