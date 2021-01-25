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25.01.2021 - 13:36 | | AA

Seyir halindeki otobüsten fırlayan tekerlek dehşet saçtı!

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki özel halk otobüsünün arka iki tekerleği otobüsten fırlayarak yaklaşık bir kilometre yuvarlanarak iş yerine, ardından kaldırımda yürüyen bir kişiye çarparak durdu.

Seyir halindeki otobüsten fırlayan tekerlek dehşet saçtı!

Y.G'nin kullandığı 46 H 0019 plakalı özel halk otobüsünün arka iki tekerleği, Yusuflar Mahallesi Şekerdere Caddesi'nde yerinden fırladı.

Tekerleklerden biri refüje, diğeri de yaklaşık bir kilometre yuvarlanarak iş yerine, ardından kaldırımda yürüyen A.B'ye ve park halindeki biri motosiklet 3 araca çarparak durdu.

Tekerleğin çarpması sonucu yaralanan A.B, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Karamanlı Kavşağı Alt Geçidi, otobüsün lastiklerinin takılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Seyir halindeki otobüsten fırlayan tekerlek dehşet saçtı

Bu arada tekerleğin cadde boyunca yuvarlanması ve iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kaldırımda yürüyen kadının tekerleğin çarpmasından kurtulması da yer alıyor.

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