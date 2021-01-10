Şehirlere, kanyonlara hâkim noktalardan manzarayı izlemek, birçok insan için ilham verici, rahatlatıcı bir deneyim. Bu nedenle şehirlerin en yüksek noktaları her zaman ilgi odağı. İstanbul’da Çamlıca ve Pier Loti, İzmir’de Tarihi Asansör, Bursa’da Tophane, Ordu’da Boztepe… Her ilin en yüksek noktaları manzara izlemek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor. Özellikle kanyonlar, uçurumlar gibi ulaşımın zor olduğu noktalarda ise cam teraslar öne çıkıyor. Tabanı camdan yapılan seyir terasları, boşlukta yürüyor hissi uyandırarak ziyaretçilere korku ve heyecanı bir arada yaşatırken tarihi ve doğal güzellikleri geniş açıdan izleme imkânı sunuyor. Son yıllarda Türkiye’de sayısı artan ve büyük ilgi gören seyir teraslarından öne çıkanlar ise şunlar:

Karabük: UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Tokatlı Kanyonu üzerinde Kristal Cam Teras bulunuyor. ABD’nin Arizona eyaletindeki bir terastan esinlenilerek 2012 yılında yapılan ve 75 ton yüke dayanıklı olan teras, Türkiye’nin ilk cam seyir terası olma özelliğini taşıyor. Yüksekliği 80 metre, genişliği 11 metre olan teras, ziyaretçilerine Safranbolu’nun muhteşem doğası eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Gümüşhane: Torul Kalesi’ne yakın mesafedeki zirveye kurulu cam seyir terası, yerden 240 metre yükseklikte bulunuyor. 50 kişiyi aynı anda taşıyabilecek güçte olan cam terasın, karayoluna 2 kilometrelik mesafesi nedeniyle ulaşımı çok kolay.

Yenileri geliyor

Türkiye’nin farklı illerinde de birçok yeni cam terasın açılması planlanıyor. Bazısı proje aşamasındayken bazısı ise önümüzdeki sezona yetiştirilecek. Örneğin Ardahan’ın Posof ilçesindeki peribacalarının bulunduğu Hıram Vadisi’ne yapılacak cam terasla turistler peribacalarını izleme şansı bulacak. Doğa, tarih ve inanç turizminde dikkat çeken Gaziantep’in Rumkale ilçesine de turizmi canlandırmak için 270 metrekarelik büyüklükte seyir alanı bulunacak cam teras yapılacak. Terasın önümüzdeki sezona yetiştirilmesi hedefleniyor. Sivas’ın tarihi eserleriyle öne çıkan Divriği ilçesinde de seyir terası yapımı devam ediyor.

Sarp kayalara kurulu

Artvin: Artvin’deki Hatila Vadisi Milli Parkı’ndaki cam teras il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası Mevkisi’nde 490 metre rakımda, Hatila Deresi’nden ise 220 metre yükseklikte sarp kayalara kuruldu. Hatila Vadisi Milli Parkı sahasında kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan teras, 7 metre uzunlukta ve 7,5 metre genişlikte.

Kocaeli: Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki cam teras, göl ve doğa manzarasıyla ziyaretçileri ağırlıyor. Marmara Bölgesi’nin ilk cam tabanlı seyir terası olma özelliğini taşıyan platform, yemyeşil Samanlı Dağları arasından görünen Sapanca Gölü manzarasıyla dikkat çekiyor.

Kişi sayısı sınırlı

Siirt: Tillo ilçesindeki Kaletül Üstad Tepesi’nde yapılan cam seyir terası, Güneydoğu’nun ilki. Botan Vadisi’nin güzelliklerini ayaklar altına seren terasın vadiden yüksekliği ise 1.100 metre. Bu özelliğiyle de Türkiye’nin en yüksek cam terası olan platforma, aynı anda 30 kişinin çıkmasına izin veriliyor.

Uşak: Ulubey ilçesi sınırları içerisinde yer alan kanyon, ABD’deki Büyük Kanyon’dan sonra dünyanın en büyük ikinci kanyonu olmasıyla ünlü. Kanyonun eşsiz güzelliğinin seyredilmesi için ise 2015’te Kanyon Cam Teras Park açıldı. Bu kapsamda 135 metrekare büyüklüğünde, 150 metre yükseklikte seyir terası ile kafeterya yapıldı.

Malatya: Levent Vadisi, ilginç jeolojik oluşumlar, uçurumlar ve duvar kısımlarında kaya kabartmalarının hâkim olduğu yüzlerce mağarayı da içerisinde barındırıyor. Vadinin görünürlüğünü artırmak için en merkezine yapılan terasın, dereden yüksekliği 240 metre. Teras sayesinde vadi panoramik olarak izlenebiliyor.

Manzarası büyülüyor

Kastamonu: Şehrin en önemli turizm değerlerinden olan Çatak Kanyonu, merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Derinliği yer yer 900 metreye kadar çıkan kanyondaki terasın yüksekliği ise 450 metre. Cam terastan, 7 kilometre uzunluğundaki kanyon boşluğu, el değmemiş doğa ve dürbünle yaban hayvanlar izlenebiliyor.

Kastamonu’nun ayrıca Pınarbaşı ilçesinde yer alan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu’nda da bir seyir terası bulunuyor.

Erzurum: Sakin Şehir (Cittaslow) unvanı bulunan Erzurum’un Uzundere ilçesinde tarihi yapıların yanı sıra doğal güzellikleriyle dört tarafı yüksek tepelerle çevrilmiş Tortum Gölü’nü izleme fırsatı bulunuyor. Göldeki cam teras, Türkiye’nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası olmasıyla da diğerlerinden ayrılıyor.

Çankırı: Çankırı Kalesi’ndeki Türk bayrağının altından, şehre uzanan en uç noktasına yapılan cam seyir terasa aynı anda 30 kişi çıkabiliyor. Zeminden yüksekliği 100 metreyi bulan ve yelpaze şeklinde tasarlanan, terasın uzunluğu 10.8 metre.