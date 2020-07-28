Şiar Kılıç olayı nedir? Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayı çözüldü mü? Akılalmaz iddialar
Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı TV programında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünün arkasındaki sır perdesi araştırılmaya devam ediyor. Annesi Gülüzar Amanet'in rüyasında oğlunun öldüğünü gördüğünü söylemesi eski kocasının konu hakkındaki söylemleri ve Gülüzar Amanet'in yeni kocası vasfı ile yanında yer alan Hami Kıcı'nın cinayetin baş şüphelisi olduğu programda iddia ediliyor. Peki Şiar Kılıç ölümünün ardından bir cinayet mi çıkacak? İşte son yaşanan gelişmeler...
Müge Anlı'da gündeme gelen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünün programda gündeme gelmesinin ardından olaya cinayet süsü verilmiş olduğu iddiaları üzerine programa sürekli olarak bağlanan görgü tanıkları konuya dair bir çok açıklamada bulunmaya devam ediyor. Gülüzar Amanet'in rüyasında oğlunun öldüğünü gröesi yangından 32 saat önce benim oğlum öldü açıklamasında bulunan anne Gülüzar Amanet'in bu açıklaması cinayet şüphesini arttırmaya devam ediyor. Anne Gülüzar Amanet'in beraber yaşadığı Hami Kıcı isimli kişinin Şiar'a şiddet uyguladığı görgü tanıkları tarafından söylendi.
DARP İDDİALARI SONRASI BİLEZİK ORTAYA ÇIKTI
Müge Anlı'ya bağlanan yaşlı bir kadının Hami Kıcı'nın arabasını kirlettiği iddiası ile kolundaki bileziği zorla aldığı iddiaları üzerine Hami Kıca ve Gülüzar Amanet bileziği satmadıklarını teyze için sakladıklarını söyledi. Olay bilezik Gülüzar Amanet'in cebinden çıkarken yapılan araştırmalar sonucunda bileziğin sahte olduğu ortaya çıktı.
MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI
Tüm bu iddiaların ardından Gülüzar Amanet'in sevgilisi olan Hami Kıcı'ya sert bir dille yüklenen programın sunucusu Müge Anlı, erkek adamın kadının kolundaki bilezikle ne işi olur. Senin karın bile olmayan Gülüzar Amanet'in teyzesinin kolundaki bilezikle ne işin olabilir açıklamasında bulundu. Erkek adam sabah evden çıkar işine gider akşam evine döner. Bu işlerle uğraşmaz sözleri ile Hami Kıcı'ya yüklendi.