Şiar Kılıç olayı nedir? Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayı çözüldü mü? Akılalmaz iddialar

Müge Anlı'da gündeme gelen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünün programda gündeme gelmesinin ardından olaya cinayet süsü verilmiş olduğu iddiaları üzerine programa sürekli olarak bağlanan görgü tanıkları konuya dair bir çok açıklamada bulunmaya devam ediyor. Gülüzar Amanet'in rüyasında oğlunun öldüğünü gröesi yangından 32 saat önce benim oğlum öldü açıklamasında bulunan anne Gülüzar Amanet'in bu açıklaması cinayet şüphesini arttırmaya devam ediyor. Anne Gülüzar Amanet'in beraber yaşadığı Hami Kıcı isimli kişinin Şiar'a şiddet uyguladığı görgü tanıkları tarafından söylendi.

DARP İDDİALARI SONRASI BİLEZİK ORTAYA ÇIKTI

Müge Anlı'ya bağlanan yaşlı bir kadının Hami Kıcı'nın arabasını kirlettiği iddiası ile kolundaki bileziği zorla aldığı iddiaları üzerine Hami Kıca ve Gülüzar Amanet bileziği satmadıklarını teyze için sakladıklarını söyledi. Olay bilezik Gülüzar Amanet'in cebinden çıkarken yapılan araştırmalar sonucunda bileziğin sahte olduğu ortaya çıktı.

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Tüm bu iddiaların ardından Gülüzar Amanet'in sevgilisi olan Hami Kıcı'ya sert bir dille yüklenen programın sunucusu Müge Anlı, erkek adamın kadının kolundaki bilezikle ne işi olur. Senin karın bile olmayan Gülüzar Amanet'in teyzesinin kolundaki bilezikle ne işin olabilir açıklamasında bulundu. Erkek adam sabah evden çıkar işine gider akşam evine döner. Bu işlerle uğraşmaz sözleri ile Hami Kıcı'ya yüklendi.