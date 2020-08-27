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27.08.2020 - 10:51 |

Şiar Kılıç olayı korkunç itiraf geldi! Müge Anlı 9 yaşındaki Şiar Kılıç olayı son dakika gelişmeleri...

Şiar Kılıç olayı nedir? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir işlenen Şiar Kılıç olayı ile ilgili korkunç itiraf geldi. Anne Gülüzar Amanet ve erkek arkadaşı Hami Kıcı 26 Ağustos'taki programda emniyete ifadeleri alınmak üzere götürülmüştü. Korkunç itiraf geldi. 9 yaşındaki Şiar'ın korkunç ölümü ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Şiar Kılıç olayı korkunç itiraf geldi! Müge Anlı 9 yaşındaki Şiar Kılıç olayı son dakika gelişmeleri...

Alınan bilgiye göre, Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bir binada 28 Nisan'da çıkan yangında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölmesine ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki ifadelerinden sonra Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı olduğu belirtilen Hami Kıcı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amanet ile H.K'nin İstanbul'daki işlemlerinin ardından Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da Karşı Mahalle Gökçekız Sokağı'nda bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Şiar Kılıç'ın (9) cesedi, itfaiye ekiplerince evden çıkarılmıştı.

MÜGE ANLI İTİRAFLARI AÇIKLADI

Anne Gülüzar Amanet ve erkek arkadaşının emniyette verdiği ifadeleri bugün programda duyurdu. Gülüzar Amanet ve erkek arkadaşı Hami Kıcı'nın 9 yaşındaki Şiar'ı yakarak öldürdüğü ortaya çıktı.

İlk itiraf Hami'nin kardeşi Yasin'den geldi.

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