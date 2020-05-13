Sıcaklar bunaltacak güneşte kalmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye’de yüksek basınç merkezinin etkisiyle bu hafta boyunca Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak.



Normalin üstünde



Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Üç büyük ilde ise beklenilen hava durumuna bakıldığında, Ankara’da ve İstanbul’da en yüksek hava sıcaklığının hafta boyunca 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Hava uzmanları, sıcaklıkları Milliyet’e değerlendirdi.



Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği): “Bu hafta Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası özellikle güney kesimlerde, Ege’de sıcaklıkları 35 derecenin üstüne çıkaracak. Hatta İzmir’de 38-40 dereceye de yaklaşabilir. 21 Haziran’dan önce güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’ye dik geliyor. Hem güneşin dik gelmesi, hem de Mayıs ayındaki bu sıcaklıklara o açıdan dikkat edilmeli. Güneşte çok fazla kalınmamalı. Marmara Bölgesi’nde ve İstanbul’da rüzgâr olduğu için sıcaklık biraz daha düşük olacaktır, 35 dereceyi bulmaz.”



Lodosla yükseliyor



Adil Tek (Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı): “Afrika üzerinden geçişte genel olarak sıcaklıklar artıyor ve lodos etkili oluyor. Yaz mevsimindeki gibi bir hafta süren sıcak hava dalgaları gibi değil. Birkaç gün sürecek ve normale dönecek. Yine de güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarda olmamaya özen gösterirsek, çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz.”



Prof. Dr. Hüseyin Toros (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği): “Tahmin sonuçlarına göre, Güney Ege Bölgeleri’nde sıcaklık 40 dereceyi bulabiliyor. Bu açıdan o bölgede yaşayan hassas gruplardaki insanlar, güneşin dik geldiği saatler arasında mümkün mertebe dışarı çıkmamalı. Hafta sonu mevsim normallerine dönecek.”