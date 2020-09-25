MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sıcaklık düşüyor! 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
ABONE OL
25.09.2020 - 10:19 | | İHA

Sıcaklık düşüyor! 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Havanın yağış olan illerde 1 ila 2 derece soğuması bekleniyor.

Sıcaklık düşüyor! 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da yerel olmak üzere öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, havanın, yağış olan illerde 1 ila 2 derece soğuması bekleniyor.

Bölgede rüzgar güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır’da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars ve Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pamukkale'de çok feci kaza! 2'si ağır 10 yaralı var...

Pamukkale'de çok feci kaza! 2'si ağır 10 yaralı var...

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

26 Eylül koronavirüs tablosu son durum! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç?

26 Eylül koronavirüs tablosu son durum! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç?

Sıradaki Haber