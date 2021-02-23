MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şiddet gören hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affetti
ABONE OL
23.02.2021 - 13:29 | | AA

Şiddet gören hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affetti

Çorum'da bir hasta yakınının sözlü şiddetine maruz kalan hemşire Neşe Aygün, arabuluculuk aracılığıyla uzlaştığı zanlıyı 100 erkek, 100 kadın hastaya pijama alması karşılığında affetti.

Şiddet gören hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affetti

 

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi Hemşiresi Neşe Aygün, 2018 yılı nisan ayında, bir hasta yakınının sözlü şiddetine maruz kaldı.

Beyaz kod vererek zanlı hakkında şikayetçi olan Aygün, soruşturmanın ardından zanlıyla arabulucu vasıtasıyla uzlaştı.

Arabuluculuk görüşmelerinde zanlının 100 erkek, 100 kadın pijama takımı alması karşılığında davadan vazgeçeceğini belirten Aygün ile zanlı arasında anlaşma sağlandı.

Aygün, zanlının aldığı 200 pijama takımını, Palyatif Bakım Merkezi'nde tedavi edilen hastalara hediye edilmek üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışladı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek, duyarlı davranışı dolayısıyla Aygün'e, Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli tarafından verilen teşekkür belgesini takdim etti.

Şiddet gören hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affetti

Aygün, gazetecilere, palyatif servisindeki hastaların zor şartlarda tedavi edildiğini ve onlar için bir şey yapmak istemesinden dolayı arabuluculuk görüşmesinde hastalar için pijama istediğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının 24 saat hastalarla iç içe olduğunu, hastaların durumunu iyi bildiklerini dile getiren Aygün, "Hastaların yaşadığı zor koşulları her zaman görüyoruz. Hastalar için bir şeyler yapmak istedim. Zaten palyatif bakım merkezinde hastalarımızın durumları daha ağır. Onlara destek olmak istedim." diye konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sağlık çalışanlarına şiddet görüntülerine açıklama geldi: Soruşturma başlatıldı

Aygün, sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz. Onlara can olurken canımızdan oluyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü hak ettiğimizi düşünmüyorum. İnşallah bu bir farkındalık olur ve insanlar artık sağlık çalışanlarına bu gözle bakmaz. Hastalar, hasta yakınları bizim kendi ailemiz. Biz onları öyle görüyoruz. Onlar da bizi lütfen çocukları gibi görsünler. Bize sözel, fiziksel hiçbir şekilde şiddet uygulamasınlar."

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şimşek ise sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hemşire Aygün'ün tamamen kendi kararıyla hastalara pijama talep ettiğini aktaran Şimşek, "Böyle bir olayda bile tamamen hastalarını düşünerek, hastane yararına bağış talep etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum. Artık sağlıkta şiddet son bulsun." ifadelerini kullandı.

 

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim duyurusu: Çok önemli iki haftanın ortasındayızMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız' dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın yüze yüze eğitim açıklaması...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim duyurusu: Çok önemli iki haftanın ortasındayız

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim duyurusu: Çok önemli iki haftanın ortasındayız

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Son depremler güncel listesi bugün | Deprem mi oldu, neresi sallandı?

Son depremler güncel listesi bugün | Deprem mi oldu, neresi sallandı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet