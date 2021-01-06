Sigara fiyatları 2021 listesi | Sigara zammı var mı, ne zaman, ne kadar olur?

Günümüzde sigara içenlerin sayısı ne yazıkki oldukça fazla. Özellikle koronavirüs salgını döneminde ciğer sağlığının ön planda tutulması çok konuşuluyor. Fakat sigara tiryakilerinin çoğu buna kulak asmıyor. Son dakika haberlere göre ise Enflasyonist yönü yüksek nispi vergileme modelinden, asgari maktu ağırlıklı modele geçilecek. Matrah ve vergi oranlarının düzenlenmesiyle, doğrudan vergilerin gelir içindeki payının da artırılması planlanıyor. Peki 2021 sigara zammı var mı, ne zaman ve ne kadar gelir? İşte 2021 sigara fiyatları listesi...

SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

SİGARA ZAMMI VAR MI, NE ZAMAN, NE KADAR OLACAK? 2021

Yapılan vergi düzenlemesi ile sigarada fiyat artışına da gerek kalmadı.