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15.05.2020 - 15:08 |

Sigara zammı ne zaman? Yeni-güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi?

Gündemde sigara zammı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte sigaranın asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Kararın yayımlanmasından sonra ise sigara fiyatları merak edilmeye başladı. Peki sigara zammı ne zaman? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı ne zaman? Yeni-güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, zam geldi mi?

Sigaraya zam mı geldi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı.Konu ile ilgili karar ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu haberler sonrasında ise sigara zammı ne zaman? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? soruları araştırılıyor.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, sigaranın asgari maktu ÖTV tutarı, yüzde 17.18 artışla 0.3899 liradan 0.4569 liraya yükseltildi.

Karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 lira olarak korundu.

Kararla, bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 9 lira 13 kuruş oldu. Vergi tutarının artırılmasının ardından, KDV ve nispi vergiyle birlikte, yaklaşık 13.5 liradan ucuz sigara olmayacak. Kararın özellikle, düşük fiyat bantındaki markaları etkilemesi bekleniyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyorÇanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Mayıs ayında denize batırılan kesonlar üzerine ilk bloklar Ağustos ayında konulmuştu. Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yarın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferanla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak ve köprü kuleleri tamamlanmış olacak. İçerisinden ana halatların geçeceği çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.
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