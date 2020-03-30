Sigaraya zam mı geldi? İşte 30 Mart güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam mı gelecek? sorusu gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Puro ve sigarillolarda yüzde 65,25'lik ÖTV, yüzde 80'e çıkarıldı. Aynı zamanda kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı yüzde 35'e yükseltildi. Peki, sigara fiyatlarına zam mı gelecek? İşte detaylar...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

ÖTV artışı düzenlemesinde sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.

YENİ ÖTV ARTIŞI NEDİR?

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı yüzde 35'e çıkarıldı.

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) için yüzde 65,25 olan ÖTV oranı, yüzde 80'e yükseltildi. Söz konusu ürünler için 0,2429 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0,3506 liraya çıkarılırken, maktu vergi tutarı da 0,4686 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve geçen ambalajlarda olanlar "diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları" için yüzde 65,25'lik ÖTV oranı yüzde 40'a, asgari maktu vergi tutarı ise 0,2429 liradan 0,05 liraya düşürüldü. Maktu vergi oranı ise 0,4539 lira olarak yeniden düzenlendi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NEDİR?

British American Tobacco

Rothmans: 14 TL

Kent: 15 TL

Maltepe: 14 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 12 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Philip Morris

Marlboro: 18 TL

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M Mode: 14 TL

L&M: 14,50 TL