Sihirbazın imza oyunu bozuldu! Yakalandılar

Şikâyetler üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri çete üyelerini takibe aldı. Bu süreçte bir gizli tanık da polise başvurarak çetenin faaliyetlerini detaylı bir biçimde anlattı. Harekete geçen polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında avukat, bankacı, emekli bir polis müdürü ve grafoloji uzmanı da vardı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma neticesinde şüphelilerden 10’u tutuklandı.

İFLASA SÜRÜKLEDİLER

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; polisin tespitlerine göre çetenin bankada çalışan kadın üyesi yüksek mevduat sahiplerini tespit ediyor, onların imza örneklerini yine çete üyesi sevgilisine aktarıyordu. Çete ile bağlantılı olarak İstanbul’da faaliyet gösteren ‘sihirbaz’ lakaplı sahte senet hazırlamakta tecrübeli şebeke üyesi de bu imzalar üzerinde bir süre çalışıyor ve kusursuz bir şekilde taklit edecek düzeye geliyordu. Bu aşamadan sonra da milyonluk senetler hazırlanarak yine şebekeyle bağlantılı avukatlar vasıtasıyla icraya veriliyordu. Senedin borçlusu görünen işinsanı mahkemeye başvurup itiraz ettiğinde senet imza incelemesi için bilirkişiye gidiyordu. Bilirkişi de yıllarca ‘kriminoloji uzmanı’ olarak görev yapmış emekli 1. Sınıf emniyet müdürü R.K. idi. İncelediği senetler için hep ‘gerçektir’ raporu veriyordu. Çünkü o da çetenin adamıydı. Senetleri ödemek zorunda kalan işinsanları iflasa sürükleniyordu. Şebeke bazen de senetlerde borçlu gösterdikleri işinsanıyla ‘pazarlığa’ oturuyor, işinsanı senetteki çok yüksek meblağ yerine daha uygun bir miktarı ödemeye kendiliğinden razı oluyordu.

DELİLLER TENCEREYE

Gizli tanık verdiği ifadesinde sahte senetleri ‘Sihirbaz’ lakaplı kişinin hazırladığını, taklit edilen imzaların gerçeğinden ayırt edilemeyecek derecede profesyonel olduğunu söyledi. Grubun özel sosyal medya mecraları üzerinden iletişim kurduğunu anlattı. ‘Sihirbaz’ın bu işten yüzde 5 komisyon aldığını, grup ile bağlantılı avukatların da senetlerin sahte olduğunu bile bile işlem başlattıklarını belirtti.

Şebekenin itirafçı olan bir üyesi ise ‘Sihirbaz’ lakaplı şebeke üyesinin sahte senetleri hazırlama sürecine şahitliğini şöyle anlattı: “Elinde eldiven ile A4 kâğıtları üzerinde yüzlerce imza taklit ettiğine şahit oldum, imzalamış olduğu kâğıtları toplu olarak büyük bir tencerenin içerisine su koyarak kaynatır sonrasında parçalardı, bütün delillerini imha ederdi.”