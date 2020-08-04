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04.08.2020 - 10:20 | | DHA

Siirt Eruh'un 5 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Siirt ‘in Eruh ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 5 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Siirt Eruh'un 5 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İl Jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, operasyon nedeniyle Eruh ilçesine bağlı 5 köyde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtilerek, şöyle denildi:

"Operasyonel faaliyetler esnasında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 5542 İl İdaresi Kanunun 11/A ve 11/C maddesi gereğince Eruh ilçesine bağlı olan, Dadaklı, Dönerdöver, Dağdöşü, Gülburnu ve Özlüpelit köyü ile sınırlı olmak üzere, 4 Ağustos 2020 günü saat: 09:00'dan ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

 

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