MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Siir’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
ABONE OL
16.11.2020 - 10:51 | | İHA

Siir’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt’te düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Siir’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’in Pervari ilçesi Köprüçay köyü, Hasan Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak/barınak türü yerleri imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ekiplerce Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020/139 operasyonu kapsamında 15 Kasım 2020 günü yapılan temas araması faaliyeti sonucu bir adet m16 piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet roketatar mühimmatı, bir adet lav silahı, bir adet 60 milimetre havan mühimmatı, 3 adet antipersonel mayını, bir adet el bombası, bir adet r/f komutalı düzeneğe ait sinyal gönderici, 11 adet roketatar sevk fişeği, 187 adet Bixi makineli tüfek fişeği, bir adet Kaleşnikof şarjörü, bir adet Kanas şarjörü, 30 adet 7,62 milimetre çapında Kaleşnikof mühimmatı, bir adet sırt çantası ele geçirilmiş olup, sığınak-barınak olarak kullanılan ve kullanılması muhtemel yerler, kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına korona denetimiİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı

Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Asya'da dev ticaret anlaşması

Asya'da dev ticaret anlaşması

Camide huzursuzluk çıkartan kadına, cemaatten tepki!

Camide huzursuzluk çıkartan kadına, cemaatten tepki!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet