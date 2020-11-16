Siir’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’in Pervari ilçesi Köprüçay köyü, Hasan Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak/barınak türü yerleri imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ekiplerce Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020/139 operasyonu kapsamında 15 Kasım 2020 günü yapılan temas araması faaliyeti sonucu bir adet m16 piyade tüfeği, bir adet RPG-7 roketatar, bir adet roketatar mühimmatı, bir adet lav silahı, bir adet 60 milimetre havan mühimmatı, 3 adet antipersonel mayını, bir adet el bombası, bir adet r/f komutalı düzeneğe ait sinyal gönderici, 11 adet roketatar sevk fişeği, 187 adet Bixi makineli tüfek fişeği, bir adet Kaleşnikof şarjörü, bir adet Kanas şarjörü, 30 adet 7,62 milimetre çapında Kaleşnikof mühimmatı, bir adet sırt çantası ele geçirilmiş olup, sığınak-barınak olarak kullanılan ve kullanılması muhtemel yerler, kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.