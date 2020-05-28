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28.05.2020 - 10:46 | | AA

Siirt'te jandarmanın dikkati olası faciayı önledi!

Bir son dakika haberine göre, Siirt'in Pervari ilçesinde Ramazan Bayramı'nda saldırı planlayan PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan uzaktan komutalı 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Siirt'te jandarmanın dikkati olası faciayı önledi!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü PKK'nın Doğanköy kırsalında Ramazan Bayramı'nda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon düzenleyen ve arazi taraması yapan jandarma ekipleri, yol güzergahındaki menfez üzerine yerleştirilen uzaktan komutalı 2 el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Patlayıcılar, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ile Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timince (METİ) kontrollü şekilde imha edildi.

Güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla PKK'lı teröristlerin bayramdaki saldırı planı engellenmiş oldu.

Teröristlerin yakalanması için operasyon sürüyor.

 

 

Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı! "Böcek ve sinekten insana corona virüs geçer mi?"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, “Aslında dışkıda bu virüsün bazı RNA’sı dediğimiz bazı genetik materyalin bazı izleri saptanmıştı. O yüzden özellikle karasinekler bazı dışkılara konuyor ve oradan bizlere ulaşabilir mi diye hep tartışıldı. Ama bilinen şey şu; zaten böyle bir bulaş yolu yok, damlacık enfeksiyonu değil bu yol. Aslında dışkıda kalan canlı virüs değil, sadece orada virüsün bir parçası” dedi.
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