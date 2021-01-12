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12.01.2021 - 09:43 | | DHA

Silahla intihara kalkıştı, bölgeden ayrıldığı taksinin şoförüyle iletişim kurularak yakalandı

Antalya’da cadde üzerinde silahla intihar edeceğini söyleyen M.A. (46), polis ekipleri olay yerine gelmeden taksiyle uzaklaştı. Taksi şoförüyle bağlantı kurup güzergah hakkında bilgi alan ekipler, M.A.'yı araçtan indiği yerin 50 metre ilerisinde yakaladı. Kurusıkı olduğu belirlenen silah ise ağacın altında bulundu. M.A. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve silah taşımaktan işlem yapıldı.

Silahla intihara kalkıştı, bölgeden ayrıldığı taksinin şoförüyle iletişim kurularak yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi'nde meydana geldi. Ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen M.A., elinde silahla sokağa çıktı, intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, M.A. bir taksiye binerek uzaklaştı.

Polis ekipleri M.A.'nın bindiği taksinin gidebileceği güzergahlar üzerinde önlem alırken, taksi şoförüyle de 112 Acil Çağrı Merkezi hattından iletişim kurdu. Taksi şoförü, M.A.'ya fark ettirmeden gittikleri güzergah hakkında polise bilgi verdi. Taksi şoförünün, M.A.'nın Atatürk Bulvarı üzerinde indiğini bildirmesi üzerine motorize polisler ile diğer ekipler bölgeye sevk edildi. M.A., taksiden indiği yerin 50 metre ilerisinde yakaladı.

SİLAH AĞACIN ALTINDA BULUNDU

Yere yatırılan M.A.'nın üzerinden silah çıkmayınca, polis ekipleri çevrede arama yaptı. Aramalar sonunda kurusıkı olduğu belirlenen tabanca, ağacın altında bulundu. M.A.'nın, kendisiyle konuşan polise "Silahı ağzıma dayadım" demesi dikkati çekerken, ne sorunu olduğunun sorması üzerine ise "Bir sürü sorunum var" karşılığını verdi.

M.A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi, silah taşımaktan ise idari işlem yapıldı. Ekipler, M.A.'yı sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürdü.

 

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