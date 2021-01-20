Olay, 18 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yÄ±llÄ±k evli olan ve sÃ¼rekli maddi sÄ±kÄ±ntÄ±larla uÄŸraÅŸan SÃ¼leyman GÃ¼ngÃ¶rmÃ¼ÅŸ (42) ve Melek GÃ¼ngÃ¶rmÃ¼ÅŸ (39) arasÄ±nda iddiaya gÃ¶re alyans bozdurulmasÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Daha Ã¶nce de eÅŸine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen SÃ¼leyman GÃ¼ngÃ¶rmÃ¼ÅŸ, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± astÄ±m hastasÄ± eÅŸi Melek GÃ¼ngÃ¶rmÃ¼ÅŸ'Ã¼n boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±. Yere yÄ±ÄŸÄ±lan kadÄ±nÄ± evde bÄ±rakarak kaÃ§an SÃ¼leyman GÃ¼ngÃ¶rmÃ¼ÅŸ akÅŸam saatlerinde abisine olayÄ± haber verdi.

SÃ¼leyman GÃ¼ngÃ¶rmÃ¼ÅŸ'Ã¼n abisi polis ve saÄŸlÄ±k ekipleriyle birlikte eve gitti. SaÄŸlÄ±k ekipleri hareketsiz halde yatan Melek GÃ¼ngÃ¶rmÃ¼ÅŸ'Ã¼n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tespit etti. Polis ekipleri GÃ¼ngÃ¶rmÃ¼ÅŸ'Ã¼n yakÄ±nlarÄ±na haber verirken cenaze de otopsi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polise teslim olan SÃ¼leyman GÃ¼ngÃ¶rmÃ¼ÅŸ emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. GÃ¼ngÃ¶rmÃ¼ÅŸ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. YakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu'ndan alÄ±nan cenaze BaÅŸakÅŸehir KayabaÅŸÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±'na dÃ¼n Ã¶ÄŸle vakti defnedildi.Â

"KUMAR NEDENÄ°YLE GEÃ‡Ä°M SIKINTILARI BAÅžLADI"



Melek GÃ¼ngÃ¶rmÃ¼ÅŸ'Ã¼n abisi Emrah Ayaz evliliÄŸe ilk zamanlarda karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ifade ederek, "Ä°lk evleneceÄŸi zaman biz karÅŸÄ±ydÄ±k. 'Abi ben Ã§ok seviyorum, SÃ¼leyman iyi bir Ã§ocuk' dedi. Biz de tamam, senin dediÄŸin gibi olsun dedik. DÃ¼ÄŸÃ¼nden 4 ay sonra sÄ±kÄ±ntÄ±lar baÅŸladÄ±. SÃ¼rekli kumar nedeniyle geÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± baÅŸladÄ±. Ä°ki defa boÄŸmaya kalktÄ±. Ä°kincisin de bizim haberimiz oldu, gittik, aldÄ±k. Bir ay sonra aradÄ±; 'BarÄ±ÅŸmak istiyoruz' dedi. KÄ±z kardeÅŸim de yuvamÄ± belki kurtarÄ±rÄ±m diye kabul etti. Onu da kÄ±z kardeÅŸimi de kendi iÅŸ yerime gÃ¶tÃ¼rÃ¼p sigortasÄ±nÄ± yaptÄ±m. 6-7 ay kaldÄ± sonra Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±. En son 4 gÃ¼n Ã¶nce kÄ±z kardeÅŸim geldi. YÃ¼zÃ¼nde buruk ifade vardÄ±. 'SÄ±kÄ±ntÄ±m yok abi' dedi. KÄ±z kardeÅŸim evine geri gidiyor. YÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ almÄ±ÅŸ, satmÄ±ÅŸ, borÃ§larÄ±m var demiÅŸ. Mevzu bu yÃ¼zden baÅŸlÄ±yor ve kardeÅŸimi boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor. Yeter artÄ±k, kadÄ±na kalkan eller kÄ±rÄ±lsÄ±n. Biz kÄ±z kardeÅŸimizi mezara gÃ¶mdÃ¼k, onlar kafalarÄ±nÄ± Ã¶ne eÄŸeceÄŸi yerde gelip hala bize mal paylaÅŸÄ±mÄ± hesabÄ± yapÄ±yorlar." dedi.Â

"PROBLEMLERÄ° VARDI AMA BÄ°ZE YANSITMIYORDU"



KadÄ±nÄ±n kÄ±z kardeÅŸi Åžimal YazÄ±cÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde, "En son Cumartesi gÃ¼nÃ¼ beraber vakit geÃ§irdik ablamla. Her zaman problemleri vardÄ± ama bize yansÄ±tmÄ±yordu. Kimse etkilenmesin, herkes ben iyi bilsin diye bir ÅŸey anlatmÄ±yordu. AstÄ±m hastasÄ± olduÄŸunu bildiÄŸi halde 45 kilo ablamÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±karak Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor. KadÄ±n cinayetlerinin son halkasÄ± benim ablam oldu. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± hiÃ§ bilmiyoruz. Biz hiÃ§ Ã¶lÃ¼m acÄ±sÄ± yaÅŸamadÄ±k daha Ã¶nce ama en beterini yaÅŸattÄ±lar bize" ifadelerine yer verdi. Melek GÃ¼ngÃ¶rmÃ¼ÅŸ'Ã¼n annesi Peyruze Ayaz ve babasÄ± Sait Ayaz da kÄ±zlarÄ±nÄ±n katilinin en aÄŸÄ±r cezayÄ± almasÄ±nÄ± istedi.