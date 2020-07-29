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29.07.2020 - 10:06 | | İHA

Sınav sonucunu öğrendikten sonra ortadan kaybolan genç bulundu!

Gelen bir son dakika haberine göre, Antalya’nın Serik ilçesinde, üniversite sınav sonucunu öğrendikten sonra yanına kıyafetleri ve çantasını da alarak ortadan kaybolan Uğur İbrahim Bülüç (23), polis tarafından Antalya Havalimanı'nda bulundu.

Sınav sonucunu öğrendikten sonra ortadan kaybolan genç bulundu!

Serik Orta Mahalle'de yaşayan Uğur Bülüç, önceki gün sabah saatlerinde, üniversite sınav sonucunu öğrendikten sonra ailesine haber vermeden evden çıktı. Oğullarına bir daha ulaşamayan Güler ve Nazmi Bülüç çifti, polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, detaylı inceleme başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucu Uğur İbrahim Bülüç, dün akşam baatlerinde Antalya Havalimanı iç hatlar bölümünde bulundu. Müjdeli haberi alan Nazmi ve Gülser Bülüç çifti, havalimanına giderek Uğur İbrahim Bülüç'ü teslim aldı.

Sınav sonucunu öğrendikten sonra ortadan kaybolan genç bulundu

Bülüç'ün evden ayrıldıktan sonra uçakla İstanbul'a gittiği, bir gece burada bir otelde kaldığı, anne ve babasının üzülmesine dayanamayarak saat 20.00'de tekrar uçakla Antalya'ya döndüğü öğrenildi.

 

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