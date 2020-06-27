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27.06.2020 - 13:58 | | DHA

Sınava itfaiye merdiveniyle yetişti!

Tokat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne girmek için evden çıkarken kapının kilidi bozulunca içeride mahsur kalan Abdülbaki Demirci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Demirci, ekipler tarafından zamanında okula götürülerek sınava yetiştirildi.

Sınava itfaiye merdiveniyle yetişti!

Tokat Yazıcıoğlu Mahallesi Yeni Hayat Evleri'nde oturan Abdülbaki Demirci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek için evden çıkacağı sırada kapının kilidinin bozulması sonucu evde mahsur kaldı.

Demirci, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdivenini apartmanın 4'üncü katına uzattı. 

Yangın merdiveni ile mahsur kaldığı evden kurtarılan Demirci sınava yetiştirildi.

Sınava itfaiye merdiveniyle yetişti

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