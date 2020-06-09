Sinema tiyatro ve sergi salonları ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

SİNEMA, TİYATRO VE KONSER ALANLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?



Lokanta, kafe gibi işletmelerin kapanış saati 00.00'a alındı.



Nikah salonları 15 Haziran'da, düğün salonları ise 1 Temmuz'da açılacak.



Sinema ve tiyatrolar, 1 Temmuz itibarıyla açılacak.