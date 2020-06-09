09.06.2020 - 19:42 |
Sinema tiyatro ve sergi salonları ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Sinema tiyatro konser ve sergi salonları ile ilgili müjdeli haber geldi. Cumhrubaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşlımızı yakından ilgilendiren konuyu açıkladı. İşte Sinema tiyatro konser ve sergi salonlarının açılacağı tarih...
SİNEMA, TİYATRO VE KONSER ALANLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?
Lokanta, kafe gibi işletmelerin kapanış saati 00.00'a alındı.
Nikah salonları 15 Haziran'da, düğün salonları ise 1 Temmuz'da açılacak.
Sinema ve tiyatrolar, 1 Temmuz itibarıyla açılacak.