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28.05.2020 - 13:40 |

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

Askerlik yerlerinin 28 Mayıs yani bugün açıklanması bekleniyor. Askerlik yerlerinin gündeme gelmesiyle birlikte sınıflandırılmış yükümlü ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? sorusunun cevabı merak ediliyor. Corona virüs nedeniyle celp tarihleri ertelenmişti. Bugün ise askerlik yerlerinin açıklanması bekleniyor. Askerlik yerleri ile birlikte gündeme gelen konulardan biri ise sınıflandırılmış yükümlü konusu oldu. Peki sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?

Gündemde merak eidlen sınıflandırılmış yükümlü kavramı, asker olacak kişinin sınıfının ve birliğinin belli olduğunu ifade etmektedir.

2020 SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak.

İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.

Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

    Kullandığınız kolonyadaki alkol oranına dikkat!Corona virüs sürecinde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de geleneksel kolonya oldu. Virüsü öldürmesi nedeniyle kolonya satışları patlarken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu kolonyada kullanılan yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğunu söyledi.
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