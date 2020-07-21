Sinir Sistemi Nedir? Sinir Sistemi Organları Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Yapısal açıdan bir kontrol merkezi olarak sinir sistemi gelmektedir. Bir hücre olarak vücuda yayılan sinir sistemi, böylece iletim üzerinde gerekli bilgilerin farklı noktalara ulaşmasına imkan vermektedir. Bu sayede refleks ile beraber vücudun birçok değişik tepki göstermesine olanak tanır. Beyin ile beraber vücudun birçok bölgesi adına önemli görevler üstlenir.

Sinir Sistemi Nedir?

Dışarıdan bilgiyi elde eden ve onu işleyen sistem sinir sistemi olarak bilinmektedir. Sinir sistemine sahip olan tüm canlıların içsel ve dışsal çevreyi algılamasına olanak verir. Merkezi sinir sistemi ile beraber çevresel (periferik) olmak üzere iki farklı sinir sistemi üzerinden oluşmaktadır. Merkezi sinir sistemi genel olarak beyin ve omurilikten meydana gelir. Çevresel sinir sistemi ile beyin ve Omuriliğin dışında aynı zamanda sinirler ve gangliyonlardan oluşmaktadır.

Sinir Sistemi Organları Görevleri

Sinir sisteminin temel bir görevi bulunmaktadır. Geniş bir hücre ağı ile beraber sinyallerin vücuttaki değişik bölgelere iletimini sağlar. Bu iletim o kadar hızlı gerçekleşir ki, anlık tepkiler sinirlerin alınması ile beraber eş zamanlı şekilde oluşur. Aynı zamanda organların ve kasların aktivitelerini düzenleme noktasında önemli bir göreve sahiptir. Bu doğrultuda merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi ortak bir çalışma prensibi ile görev üstlenir. Böylece sinir sistemleri ile beraber organlar arasında bağlantı kurulur.

Sinir Sistemi Özellikleri Nelerdir?

Sinir sistemi sinir hücresi, yani nöronlardan oluşur. Birçok özellikleri ile beraber vücudun temel yapı taşlarıdır. Özellikle sinir sisteminde iletimi sağlayan en önemli yapılardır. Sinir sistemi ve sinir hücreleri ile beraber nöronların en önemli özelliği, elektrokimyasal sinyal üretimini sağlamasıdır.

Ayrıca nöron içerisinde belli başlı bazı uzantılar bulunur. Bunlar içerisinde çekirdek, hücre gövdesi (soma), dendrit ve akson gibi yapılar yer alır. Bu doğrultuda beyin üzerinden elektriksel sinyaller farklı organlara ulaştırarak bilginin etkin hale gelmesi için olanak verir.

Çevresel sistem ile beraber merkezi sinir sistemi kendi içinde geniş bir yelpaze ile bölümlere ayrılır. Beynin farklı bölgelerinden elde edilen bilgiler sinir hücreleri aracılığıyla organlara taşınır. Genel olarak ön beyin, arka beyin ve orta beyin olmak üzere beyin üçe ayrılmak suretiyle, sinir hücreleri üzerinde bilginin aktarılmasına potansiyel teşkil etmektedir.